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Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu alnından öptü

Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu alnından öptü

Bir ayrılıp bir barışan sevgililer arasında yer alan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşk tazeledi.