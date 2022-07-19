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- Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu alnından öptü
Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu alnından öptü
Bir ayrılıp bir barışan sevgililer arasında yer alan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşk tazeledi.
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 12:59
- Güncelleme : 19.07.2022 - 13:24
Oyuncu Berk Atan ile Instagram fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu bir süredir Çeşme’de tatil yapıyor.
Sürekli ayrılıp barışan aşıklar Çeşme'nin ünlü bir plajında denize girdi. Çiftin keyifli halleri dikkat çekti.
Alnından öptü
Denizden çıktıktan sonra birbirine sarılan sevgililer birbirlerini öpmeye doyamadı. En son Atan’ın Yağcıoğlu’nu alnından öpmesi dikkat çekti.