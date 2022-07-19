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    Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu alnından öptü

    Bir ayrılıp bir barışan sevgililer arasında yer alan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşk tazeledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 13:24
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    Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu alnından öptü

    Oyuncu Berk Atan ile Instagram fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu bir süredir Çeşme’de tatil yapıyor.

    Sürekli ayrılıp barışan aşıklar Çeşme'nin ünlü bir plajında denize girdi. Çiftin keyifli halleri dikkat çekti.

    Alnından öptü

    Denizden çıktıktan sonra birbirine sarılan sevgililer birbirlerini öpmeye doyamadı. En son Atan’ın Yağcıoğlu’nu alnından öpmesi dikkat çekti.

    Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu nu alnından öptü #1

    Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu nu alnından öptü #2


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