Berk Atan ve Melis Tüzüngüç'ün samimi halleri dikkat çekti

Fenomen Selin Yağcı ile ilişkisini sonlandıran Berk Atan'ın adı, geçtiğimiz gün samimi görüntülerinin ortaya çıktığı Melis Tüzüngüç ile anılıyor.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan, Gönül Dağı dizisindeki karakteri ile izleyicinin beğenisini topluyor.

Atan, oyunculuğunun yanında, özel hayatında yaşadığı çalkantılarla da sık sık gündemde.

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcı ile aşk yaşayan Berk Atan, bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandırmıştı.

İkiliden yeni bir barışma adımı beklenirken, Berk Atan cephesinden bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

Samimi halleri aşk iddiasını destekledi

Berk Atan, kendisi gibi oyuncu Melis Tüzüngüç ile önceki akşam Esnaf Maslak'ta görüntülendi.

İkilinin samimi halleri dikkat çekerken, yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Atan ve Tüzüngüç'ten konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.