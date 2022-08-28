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    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti yeniden ayrıldı

    Hakkında sık sık ayrılık haberleri çıkan Atan ve Yağcıoğlu çiftinin bu kez 'Kıskançlık krizi' nedeniyle ayrıldığı iddia ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 10:48
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    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti yeniden ayrıldı

    Gönül Dağı dizisinde başrol karakterine can veren Berk Atan, bir dargın bir barışık aşkı, fenomen Selin Yağcı ile yeniden ayrıldı.

    Uzun süreli ilişkilerinde iniş ve çıkışlar yaşayan çift, geçtiğimiz ay Çeşme tatili ile aşk tazelemişti.

    Tatilde el ele boy gösteren çiftin, denizden çıkarken birbirlerine sarıldıkları samimi anlar da sosyal medyada yayılmıştı.

    "Kıskançlık krizi"

    Dolu dizgin aşklarının yeniden sonununa gelen ikilinin ayrılık sebebinin ise kıskançlık krizi olduğu iddia ediliyor.

    Bir kız annesi olan Yağcıoğlu ve Atan ikili, sosyal medyadan da birbirini takipten çıktı.

    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti yeniden ayrıldı #1

    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti yeniden ayrıldı #2

    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti yeniden ayrıldı #3

    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti yeniden ayrıldı #4

    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti yeniden ayrıldı #5

    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti yeniden ayrıldı #6


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