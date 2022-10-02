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    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu yeniden birlikte görüntülendi

    Geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan ve sık sık ayrılık kararı alan oyuncu Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı.
    • 02.10.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 13:43
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    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu yeniden birlikte görüntülendi

    Bir ayrılıp bir barışan çift yeniden bir araya geldi...

    Geçtiğimiz günlerde ortak açıklama ile ayrıldıklarını duyuran çift, aldıkları kararla hayranlarını üzmüştü.

    Ayrılığın ardından yeni bir isimle anıldı

    Çiftin birbirlerini sosyal medyadan da takipten çıkarmalarının ardından Atan, eğlence hayatına hızlı bir giriş yaparak oyuncu Semiha Bezek ile yakınlaşmıştı.

    "Sevgimi nefrete dönüştürmek emek ister"

    Bunun üzerine Yağcıoğlu, sosyal medyada 'Benim sevgimi nefrete dönüştürebilmek büyük emek ister. Tebrik edin kendinizi' paylaşımı yaptı.

    Barıştılar

    Bir süre sessizliğini koruyan taraflar, ilişkilerine bir şans daha vererek dün gece Sarıyer'deki eğlence mekanında birlikte görüntülendi.

    Atan ve Yağcıoğlu'nun sarmaş dolaş eğlenmesi barışma haberlerini doğruladı.

    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu yeniden birlikte görüntülendi #1

    Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu yeniden birlikte görüntülendi #2

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