Berk Oktay, 2 yılda kas yaptı

İki yıldır sağlıklı beslenip spor yapan Berk Oktay, kaslı vücudunu sergiledi.

Fox Tv’de yayınlanan Savaşçı dizisiyle ekranlar olan ünlü oyuncu Berk Oktay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İki yıl önce ve bu sene tatilde verdiği pozları yayınlayan Oktay, yaşadığı değişimi takipçileriyle paylaştı.

"İSTEMEK VE İNANMAK"

Oktay, iki yıllık değişimini “2018 ve 2020, istemek ve inanmak her şeydir.” notunu ekledi.