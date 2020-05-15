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    Berk Oktay, boşandı

    "Savaşçı" dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay, 4 yıllık eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2020 - 12:20
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    Berk Oktay, boşandı

    4 yıllık eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanan yakışıklı oyuncu Berk Oktay, özgürlük sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

    ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İLAN ETTİ

    Yaşadığı mutluluğu "Artık özgürüm. As as bayrakları" notuyla ilan etti.

    YENİ AŞK

    Öte yandan Merve Şarapçıoğlu’nun, kalbini Nurgül Yeşilçay’ın eski sevgilisi Özgür İnal’a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. İkilinin köpeklerini götürdüğü veterinerde tanıştıkları ve arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü konuşuluyor.

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