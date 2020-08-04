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- Berk Oktay: Çok mutluyuz
Berk Oktay: Çok mutluyuz
Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile çok mutlu olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 04.08.2020 - 06:56
Yeni bir aşka yelken açan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekandaydı.
"ÇOK ŞÜKÜR"
Ortak arkadaş grubuyla kebap keyfi yapan çift, yaklaşık 4 saat kaldıkları mekandan gece yarısı ayrıldı. Berk Oktay çıkışta “Çok şükür, çok mutluyuz. Herkesin bayramını gönülden kutluyoruz” dedi.