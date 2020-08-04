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    Berk Oktay: Çok mutluyuz

    Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile çok mutlu olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 06:56
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    Berk Oktay: Çok mutluyuz

    Yeni bir aşka yelken açan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekandaydı.

    "ÇOK ŞÜKÜR"

    Ortak arkadaş grubuyla kebap keyfi yapan çift, yaklaşık 4 saat kaldıkları mekandan gece yarısı ayrıldı. Berk Oktay çıkışta “Çok şükür, çok mutluyuz. Herkesin bayramını gönülden kutluyoruz” dedi.

    Berk Oktay: Çok mutluyuz #1

    Berk Oktay: Çok mutluyuz #2

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