Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyon TL'lik hediye Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’a dudak uçuklatan bir hediye geldi.

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İlk eşinden olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, aradığı mutluluğu kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'da bulmuştu.

Geçtiğimiz yaz ikinci kez nikah masasına oturan Berk Oktay, evliliklerinin birinci yıldönümü için eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’a büyük bir jest yaptı.

Berk Oktay, eşine birinci yıldönümü hediyesi olarak Kıbrıs’tan ev aldı.

180 bin Pound

Yakışıklı oyuncu, İskele’de Long Island olarak adlandırılan bölgedeki sahil evine 180 bin Pound, yani yaklaşık 6 milyon lira ödedi.

Atiksoy’un Kıbrıs’ı çok sevdiğini bilen Berk Oktay, böyle bir sürpriz yaparak onu şaşırttı.

Kıbrıs'ta ev

Oyuncu çift, yeni sezon başlamadan önce eve yerleşerek yazın tadını Kıbrıs’ta çıkaracak.