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    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi

    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, nikâh tarihini 10 Eylül'den 30 Ağustos'a çekti.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 07:27
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    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi

    Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce yaptıkları açıklamalarda 10 Eylül'de evleneceklerini söylemişti.

    Ünlü çift, nikah tarihini erkene çekerek 30 Ağustos'ta evlendi.

    "Çifte bayram"

    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, sade bir törenle evlenirken "Çifte bayram" başlıklı paylaşımda bulundu.

    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi #1

    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi #2


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