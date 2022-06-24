Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy ön balayında

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ön balayı için Maldivler'e gitti.

Şubat ayında nişanlanan iki oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün hazırlığı yapıyor. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy pandemide başlayan aşklarını nikah masasına taşımak için gün sayıyor.

Ön balayı

Aylül ayında evlenmeyi planlayan Oktay ile Yıldız ön balayına çıktı. Maldiv adalarında tatil yapıyorlar. İstanbul’a döndükten sonra da düğün hazırlığına devam edecekler.

Oktay, geçen günlerde yaptığı açıklamada, hazırlıklara başladıklarını söyleyerek, düğünü eylül ayında yapmayı planladıklarını açıklamıştı.