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    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy ön balayında

    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ön balayı için Maldivler'e gitti.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 10:14
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    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy ön balayında

    Şubat ayında nişanlanan iki oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün hazırlığı yapıyor. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy pandemide başlayan aşklarını nikah masasına taşımak için gün sayıyor.

    Ön balayı

    Aylül ayında evlenmeyi planlayan Oktay ile Yıldız ön balayına çıktı. Maldiv adalarında tatil yapıyorlar. İstanbul’a döndükten sonra da düğün hazırlığına devam edecekler.

    Oktay, geçen günlerde yaptığı açıklamada, hazırlıklara başladıklarını söyleyerek, düğünü eylül ayında yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy ön balayında #1

    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy ön balayında #2


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