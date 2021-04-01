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    Berk Oktay: Kadınım iyi ki doğdun

    Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü bu sözlerle kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 11:00
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    Berk Oktay: Kadınım iyi ki doğdun

    Geçtiğimiz yıl şubat ayında Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik yoluna girmişti.

    Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık yedi aydır aşk yaşadığı Oktay'dan evlenme teklifi alan Atiksoy, 35 yaşına bastı.

    "KADINIM"

    Birlikte fotoğraflarını paylaşan Oktay, altına "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin.. İyi ki doğdun." notunu düştü.

    Berk Oktay: Kadınım iyi ki doğdun #1

    Berk Oktay: Kadınım iyi ki doğdun #2

    Berk Oktay: Kadınım iyi ki doğdun #3

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