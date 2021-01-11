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    Berk Oktay kaslarını gösterdi

    Berk Oktay, paylaştığı kaslı fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 07:26
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    Berk Oktay kaslarını gösterdi

    Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, paylaştığı kaslı fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemi oldu.

    "PES ETMEK YOK"

    Çektirdiği kareyi Instagram’dan yayınlayan oyuncu, “Dünden öte, yarından eski... Pes etmek yok” notunu düştü.

    "YIKTIN ORTALIĞI"

    Oktay’a takipçileri, “Yıktın ortalığı Robocop” şeklinde mesajlar gönderdi.

    Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu, "özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Berk Oktay kaslarını gösterdi #1

    Berk Oktay kaslarını gösterdi #2

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