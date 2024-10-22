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Berk Oktay, kızıyla verdiği yeni pozu sosyal medya hesabından yayınladı

Berk Oktay, kızıyla verdiği yeni pozu sosyal medya hesabından yayınladı Hayatını kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile birleştiren ve bir kız babası olan Berk Oktay, kızıyla verdiği pozu takipçilerine gösterdi.