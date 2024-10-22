Berk Oktay, kızıyla verdiği yeni pozu sosyal medya hesabından yayınladı

Haber Merkezi
Sosyal medyayı sık kullanan magazin dünyasının ünlü çifti Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, kızlarıyla paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.
Önceki gün Berk Oktay, minik kızıyla bir paylaşım yaptı.
"KIZIM"
Kızının yüzünü göstermekten kaçınan ünlü oyuncu, paylaşımının altına, "Kızım" notunu ekledi.
Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde kızı Milena'ya on numaralı minik bir forma giydirmişti.
Atiksoy ise bu anları sosyal medyada paylaşarak fotoğrafın altına ise, "Aşklarım" notunu ekledi.
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