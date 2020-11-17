Berk Oktay: Koronavirüs Yıldız Çağrı'ya benden bulaştı

Koronavirüse yakalanan Berk Oktay, ilk üç gün ağır bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

"HERKES DİKKAT ETSİN"

Sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" demişti.

KUAFÖRE KOŞTU

Karantina süreci biten yakışıklı oyuncu, kuaförden çıkarken görüntülendi. Koronavirüsün ağır bir hastalık olduğunu söyleyen Oktay, yaşadıklarını anlattı.

"KÜÇÜMSENECEK BİR HASTALIK DEĞİL"

İlk üç gün ağır bir süreç geçirdiğini ifade eden Berk Oktay, "Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlılarımızı düşünemiyorum" dedi.

Filyasyon ekiplerine de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Oktay, "Çok hızlı bir şekilde gelerek, ilaçlarımı verdiler. Sık sık hem telefonla hem de gelerek kontrol etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. İşleri gerçekten zor" diye konuştu.

"BENİM KURBANIM OLDU"

Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a da kendisinden bulaştığını ifade eden Oktay, "Benim kurbanım oldu o da. Pozitif çıkınca 'Sağ ol, teşekkür ederim' diyerek, bana takıldı hatta" dedi.