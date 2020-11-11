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    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı

    Yasak Elma dizsinin kadrosuna katılan Berk Oktay, koronavirüs oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 10:22
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 10:46
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    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı

    Savaşçı dizisinden ayrılmasının ardından Yasak Elma dizisi ile anlaşan Berk Oktay ile oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy, koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncu çiftin tedavisi evinde yapıldı.

    Berk Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor." dedi.

    ÇAĞATAY ROLÜYLE GELİYOR

    Öte yandan Berk Oktay, Çağatay rolüyle yakında Yasak Elma dizisinde kamera karşısına geçecek. Oktay'ın dizideki babasını Erdal Özyağcılar annesini ise Gülenay Kalkan canlandıracak.

    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı #1

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