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- Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 07:13
- Güncelleme : 03.02.2022 - 07:29
Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Zor günler geçiren Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Ünlü çift, dün akşam evliliğe ilk adımını attı. Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy’u ailesinden istedi.
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nikah masasına oturmak için dizi sezonunun tatile girmesini bekleyecek.
TEKLİF 1 YIL ÖNCE GELDİ
Berk Oktay, bir yıl önce Yıldız Çağrı Atiksoy'a böyle evlilik teklif etmişti.