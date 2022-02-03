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    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı

    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 07:13
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 07:29
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    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı

    Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Zor günler geçiren Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Ünlü çift, dün akşam evliliğe ilk adımını attı. Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy’u ailesinden istedi.

    Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nikah masasına oturmak için dizi sezonunun tatile girmesini bekleyecek.

    TEKLİF 1 YIL ÖNCE GELDİ

    Berk Oktay, bir yıl önce Yıldız Çağrı Atiksoy'a böyle evlilik teklif etmişti.

    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı #1

    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı #2

    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı #3

    Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı #4


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