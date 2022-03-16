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    Berk Oktay: Virüs bu sefer ciddi anlamda sarstı

    İkinci kez koronavirüse yakalanan Berk Oktay, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 08:01
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    Berk Oktay: Virüs bu sefer ciddi anlamda sarstı

    Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Berk Oktay, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

    Evinde karantinada olan Oktay, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

    "MASKELERİ ÇIKARMAYIN"

    İkinci kez koronavirüse yakalanan oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhabalar. Maalesef ikinci kez Covid-19'a yakalandım. Öncelikle şifa dileklerini ve duasını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Beslenmeme, sağlığıma çok dikkat etmeme rağmen virüsten kaçamadım ve bu sefer ciddi anlamda sarstı.

    'Virüs etkisin kaybetti ve artık çok da fazla önleme gerek yok' gibi bir algı oluştu maalesef. Lütfen maskenizden uzaklaşmayın ve olabildiğince tedbirli olmaya devam edin. Toparlıyorum, en kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiler..."

    Berk Oktay: Virüs bu sefer ciddi anlamda sarstı #1


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