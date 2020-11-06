Berk Oktay Yasak Elma'da

Geçtiğimiz günlerde "Savaşçı" dizisinden ayrılacağı konuşulan Berk Oktay diziyle ilişkisinin resmen bittiğini duyurdu.

"Savaşçı"da 'Kağan Bozok' karakterini canlandıran Berk Oktay'dan ayrılık açıklaması geldi. Yine Fox Tv ekranlarında yayınlanan "Yasak Elma" dizisi ile anlaşan Oktay, dizide 'Çağatay' karakterine hayat verecek.

"KOL KIRILIR, YEN İÇİNDE KALIR"

Berk Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Savaşı dizisinden ayrıldığını açıkladı. Oktay yaptığı paylaşımda: "Herkese merhabalar. 99 bölüm boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş, çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm #savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım. Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle 'kol kırılır, yen içinde kalır' prensibimde saklı kalacaktır” ifadelerine yer verdi.