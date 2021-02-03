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    Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi

    Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’a evlenme teklif etti: “‘Beraber yaşlanalım mı?’ dedim, ‘evet’ dedi.”
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 08:03
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    Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi

    Eski eşi Merve Şarapçıoğlu’ndan sıkıntılı geçen bir boşanma sürecinin ardından Berk Oktay, eski rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile yakınlaşmış ve ikilinin yüksek enerjisi de büyük bir aşkı ortaya çıkartmıştı.

    Yaz aylarından bu yana beraber olan çift, evlilik kararı aldı.

    EVLENİYORLAR

    Tektaş yüzük alan Berk Oktay, sevgilisine “Beraber yaşlanalım mı?” diye sordu. Yıldız Çağrı Atiksoy ise “Evet” yanıtını vererek, evlilik teklifini kabul etti.

    İki ünlü isim de bu durumu instagram hesapları üzerinden hayranlarına duyurdu.

    Berk Oktay dan Yıldız Çağrı Atiksoy a evlilik teklifi #1

    Berk Oktay dan Yıldız Çağrı Atiksoy a evlilik teklifi #2

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