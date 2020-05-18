Berk Suyabatmaz'tan Berrak Tüzünataç'a övgü dolu sözler

Burcu Esmersoy'dan ayrılır ayrılmaz eski sevgilisi Berrak Tüzünataç'a dönen Berk Suyabatmaz hayatından memnun..

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır sevgilisi Berk Suyabatmaz'la birlikte karantinada olan Berrak Tüzünataç, mutfakta hünerlerini sergiledi.

BERRAK ŞOV

Bol malzemeli yumurtalı bir sandviç yapan Tüzünataç, aşkının kalbini bir kez daha kazandı. Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ın elinden çıkan lezzeti "Şov yapmış" notuyla paylaştı.

Ünlü çift, havaların ısınmasıyla tatil planları yapmaya başladı. Araştırmalarına başlayan Tüzünataç'ın sevgilsiyle teknede tatil yapmak istediği öğrenildi.