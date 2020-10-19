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    Berkay: Ben galerici değilim

    Geçtiğimiz günlerde beyaz bir ciple görüntülenen Berkay, "T plaka" sorusuna tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 11:30
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    Berkay: Ben galerici değilim

    Prototip araçlara verilen T plakalı cipiyle vergide usulsüzlük yaptığı iddia edilen şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Spor otomobiliyle dikkatleri üzerine çeken Şahin, eski aracıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

    "ŞARKICIYIM"

    Bu iddialara çok sinirlenen Şahin, "O arabayı getiren ihraç eden ben değilim ki ben galeriden gidip aracımı alıyorum. Kardeşim ben galerici değil, şarkıcıyım.

    "SİPARİŞ VERDİM"

    Bana yasal bir kağıt verdiler binmemle alakalı. O yasal yedi günlük bineceğim bir kağıttı, yedi günde bir o kağıt yenileniyormuş. Ben konuya tam hakim değilim, şimdi yeni bir araba sipariş verdim onu bekliyorum." dedi.

    Berkay: Ben galerici değilim #1

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