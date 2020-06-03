Berkay: Biraz daha aç kalın

Ünlü popçu Berkay, koronavirüs için ilginç bir açıklama geldi.

Demet Akalın’ın “İdare edemiyorum” açıklamasından sonra Berkay’dan da sahnelere geri dönüşle ilgili açıklama geldi.

ÖNCE ARABA SONRA EV DEĞİŞTİ

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır ailesiyle karantinada olan önce arabasını sonra da evini değiştiren ünlü şarkıcı, konserlerde ve canlı tüm organizasyonlarda mikrop ve virüsün bulaşmadığını söyledi.

İşte Berkay'ın sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı o paylaşım:

"MİKROP BULAŞMIYOR"

“Otel içi, bar ya da her ne var ise yapılan ‘konser ve canlı müzik’ adı altında tüm organizasyonlarda mikrop ve virüs asla bulaşmıyor. Bilginize arz ederimmmm.

Ha bu arada, bu işten ve bu işten dolayı diğer tüm işletmelerden ekmek kazanan herkes biraz daha aç kalın”