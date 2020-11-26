Berkay, maske takmaya başladı

Maskesiz dışarıda gezen ünlüler arasında yer alan Berkay, karar değiştirdi.

Ünlü şarkıcı, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile Zorlu’da görüntülendi.

AİLE DOKTORUNA GİTTİLER

Çift, AVM’nin ofisler bölümünde bulunan doktorlarının yanına geldiklerini söyledi.

VAKA ARTIŞI KORKUTTU

Pandemi sürecinin başından bu yana maskesiz dolaştığı için eleştirilen Berkay'ın inadına son verdiği göründü. İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artışından korkan şarkıcı artık maske takmaya karar verdi.bu kez maskeliydi.

Aile, doktorla görüştükten sonra alışveriş turuna çıktı.