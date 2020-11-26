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    Berkay, maske takmaya başladı

    Maskesiz dışarıda gezen ünlüler arasında yer alan Berkay, karar değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 09:52
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    Berkay, maske takmaya başladı

    Ünlü şarkıcı, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile Zorlu’da görüntülendi.

    AİLE DOKTORUNA GİTTİLER

    Çift, AVM’nin ofisler bölümünde bulunan doktorlarının yanına geldiklerini söyledi.

    VAKA ARTIŞI KORKUTTU

    Pandemi sürecinin başından bu yana maskesiz dolaştığı için eleştirilen Berkay'ın inadına son verdiği göründü. İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artışından korkan şarkıcı artık maske takmaya karar verdi.bu kez maskeliydi.

    Aile, doktorla görüştükten sonra alışveriş turuna çıktı.

    Berkay, maske takmaya başladı #1

    Berkay, maske takmaya başladı #2

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