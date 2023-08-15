Berkay Şahin: Atatürk benim hassas noktam Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, Disney Plus’ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

ensonhaber.com

Ünlü popçu Berkay Şahin, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde müzikseverlerle buluştu.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney+'ın tepki toplayan kararıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"Ben üyeliğimi hemen iptal ettim." diyen Berkay, "O konuda sadece kendi adıma konuşabilirim. Tartışılacak konu değil, ben üyeliğimi iptal ettim.

"Çocuklarımı Atatürk ilkelerine göre yetiştiriyorum"

Kimsenin ne söylediği umurumda değil, ben çocuklarımı da Atatürk ilkelerine göre yetiştiriyorum. Benim için hassas bir nokta." ifadelerini kullandı.