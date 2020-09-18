Berkay Şahin, maskeye karşı

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, yine maskesiz dışarıya çıktı.

Berkay Şahin, önceki gün Nişantaşı'da görüntülendi. Şarkıcı, son günlerde olduğu gibi bir kez daha maskesiz şekilde dolaşırken görüntülendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan 38 yaşındaki popçu, aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

TEPKİLERİ BİLE UMURSAMIYOR

Geçtiğimiz ay Yıldız Tilbe konserinde en ön sırada yer alan Berkay’ın, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekmişti.

Konsere gelen gelen seyirciler, ünlü şarkıcıya tepki göstermişti. Berkay Şahin, seyircilerin sitemini duymazlıktan gelip konseri maskesiz izlemişti