Berkay Şahin: Yılda iki kere tatil normal

Çok çalıştığını söyleyen Berkay Şahin, yılda iki kere tatile çıktığını söyledi.

Şarkılarıyla olduğu kadar lüks yaşamıyla da adından söz ettiren Berkay Şahin, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Şahin, eşi ve çocuklarıyla çıktığı yurt dışındaki lüks tatilleriyle ilgili sorular üzerine çok çalıştığını ifade etti.

"43 GÜN AYRI KALMIŞIM"

Ünlü şarkıcı, "Yılda iki kere çıkılan tatil gayet normal, bunu herkes yapıyor diye düşünüyorum. Yazdan önce tatil yaptık. Geçen onu hesapladık, bu yaz toplamda eşim ve çocuklarımla üç ayda 43 gün ayrı kalmışım...

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Dolayısıyla onlarla tatile çıkmak, onlarla vakit geçirmek benim için çok normal, çok çalıştığım için. Çok harcamıyorum, sadece çok harcadığım söyleniyor." şeklinde konuştu.