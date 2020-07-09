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Berkay, tatile çıktı
karantinadan çıkan Berkay Şahin, ailesiyle tatile gitti.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 13:34
Şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızlarıyla ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
KIZIYLA YÜZDÜ
Kahvaltı sonrası Arya'yı denizde yüzdüren şarkıcı, gün boyu kızına yüzme taktikleri verdi. Kızıyla birlikte yüzen Berkay, bir ara Arya ile seabob'a binerek, su sporu yaptı.
EŞİ O ANLARI KAYDETTİ
Özlem Ada Şahin ise eşi ve kızının keyifli anlarını kaydetmeyi ihmal etmedi. Ardından baba-kız, günün yorgunluğunu karpuz yiyerek attı.