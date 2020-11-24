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    Berkay: Utanıyorum

    Lüks otomobilleri ile magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Berkay Şahin, yokluk yıllarını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 10:41
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    Berkay: Utanıyorum

    5 yıl önce manken Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girip iki çocuk sahibi olan Berkay, katıldığı radyo programında samimi açıklamalarda bulundu.

    "ESKİDEN FAKİRDİM"

    Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar ve pahalı arabalarla gündeme gelen Berkay, hakkında çıkan haberlerden utandığını söyledi.

    "HAYALİM VOSVOS ALMAKTI"

    38 yaşındaki popçu, "Yıllar önce hayalim bir Vosvos alıp borcunu taksitle ödemekti. Üniversitede üç arkadaş bin TL'lik ev kirasını veremezdik.

    "BÜTÜN PİZZA ALAMAZDIM"

    Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık. Param yetmediği için taksiye binemezdim. Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum." dedi.

    "YALNIZLIKTAN KORKARIM"

    Yalnızlıktan korktuğunu söyleyen Berkay, "55 yaşına geldiğinde dostların, sohbet edeceğin kardeşin, arkadan koşup boynuna sarılacak üç-beş evlat seni seven bir karın yoksa, bir evde tek başınaysan, çok ürkütücü. Bu yüzden gerçek dostlar biriktiriyorum" ifadelerini kullandı.

    500 TL'LİK PİZZA YEMİŞTİ

    Berkay, bu yaz Bodrum'da tatil yapmıştı. Tatil için kesenin ağzını açan ünlü şarkıcı, 500 TL’lik pizza yemiş ve bin TL’lik şezlongda güneşlenmişti.

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