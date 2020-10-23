Dolar
7.9698
0.4031%
Euro
9.4446
0.5654%
Altın
1909.22
0.2688%
Borsa
1195.68
-0.2203%
G. Altın
488.926
0.6041%
Bitcoin
103170.7
-0.3616%
EXEN Coin
10.92
0.61%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Berkay, yeni arabasını gösterdi

    "Ben galerici değil şarkıcıyım" diyen Berkay, yeni arabasıyla görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 11:54
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 12:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Berkay, yeni arabasını gösterdi

    Geçtiğimiz haftalarda satın aldığı cipe ‘T’ ile belirlenen geçici plaka taktıran, bu sayede cipe 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL’ye sahip olduğu konuşulan şarkıcı Berkay, “Ben galerici değilim, şarkıcıyım. Allah nasip ediyor alabiliyorum. Üç gün sonra yeni araba alacağım. Ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum.” açıklamasını yapmıştı.

    KAHKAHALARI ETİLER'DE YANKILANDI

    Önceki gün Etiler’de görüntülenen Berkay, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki Fisker Karma marka Amerikan yapımı yeni aracıyla dikkat çekti. Şarkıcı, esprili bir dille “Yeni arabam güzel mi?” deyip kahkaha attı.

    Berkay, yeni arabasını gösterdi #1

    Berkay, yeni arabasını gösterdi #2

    Görüş Bildir