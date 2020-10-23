Berkay, yeni arabasını gösterdi

"Ben galerici değil şarkıcıyım" diyen Berkay, yeni arabasıyla görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda satın aldığı cipe ‘T’ ile belirlenen geçici plaka taktıran, bu sayede cipe 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL’ye sahip olduğu konuşulan şarkıcı Berkay, “Ben galerici değilim, şarkıcıyım. Allah nasip ediyor alabiliyorum. Üç gün sonra yeni araba alacağım. Ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum.” açıklamasını yapmıştı.

KAHKAHALARI ETİLER'DE YANKILANDI

Önceki gün Etiler’de görüntülenen Berkay, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki Fisker Karma marka Amerikan yapımı yeni aracıyla dikkat çekti. Şarkıcı, esprili bir dille “Yeni arabam güzel mi?” deyip kahkaha attı.