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- Berkay yine lüks otomobil aldı
Berkay yine lüks otomobil aldı
Şarkıcı Berkay, 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley marka aracını sattı yerine 2 milyon 660 bin liraya Mercedes cip aldı.
- Haber Merkezi
- 02.05.2020 - 11:41
Arda Turan ile arasında yaşananların ardından hakim karşısına çıkan şarkıcı Berkay, mahkeme salonunda aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemişti.
O günden itibaren Berkay'ın lüks harcamaları göze batar oldu.
Lüks otomobillere olan merakıyla bilinen Berkay'ın aldığı son aracın fiyatı 2 milyon 660 bin lira.
BENTLEY'DEN 6 AYDA SIKILDI
Daha önce Mercedes cipini satıp Lamborghini alan Berkay, Lamborghini'yi de satıp Bentley almıştı.
Berkay, yeniden Mercedes'e döndü.
2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley'i 6 ay sonra satan Berkay, 400 bin lira da üzerine vererek Mercedes G serisinden bir cip aldı.
İŞTE SIRASIYLA BERKAY'IN ALIP-SATTIĞI ARAÇLAR