Berkay yine lüks otomobil aldı

Şarkıcı Berkay, 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley marka aracını sattı yerine 2 milyon 660 bin liraya Mercedes cip aldı.

Arda Turan ile arasında yaşananların ardından hakim karşısına çıkan şarkıcı Berkay, mahkeme salonunda aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemişti.

O günden itibaren Berkay'ın lüks harcamaları göze batar oldu.

Lüks otomobillere olan merakıyla bilinen Berkay'ın aldığı son aracın fiyatı 2 milyon 660 bin lira.

BENTLEY'DEN 6 AYDA SIKILDI

Daha önce Mercedes cipini satıp Lamborghini alan Berkay, Lamborghini'yi de satıp Bentley almıştı.

Berkay, yeniden Mercedes'e döndü.

2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley'i 6 ay sonra satan Berkay, 400 bin lira da üzerine vererek Mercedes G serisinden bir cip aldı.

İŞTE SIRASIYLA BERKAY'IN ALIP-SATTIĞI ARAÇLAR