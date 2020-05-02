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    Berkay yine lüks otomobil aldı

    Berkay yine lüks otomobil aldı

    Şarkıcı Berkay, 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley marka aracını sattı yerine 2 milyon 660 bin liraya Mercedes cip aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2020 - 11:41
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    Berkay yine lüks otomobil aldı

    Arda Turan ile arasında yaşananların ardından hakim karşısına çıkan şarkıcı Berkay, mahkeme salonunda aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemişti.

    O günden itibaren Berkay'ın lüks harcamaları göze batar oldu.

    Lüks otomobillere olan merakıyla bilinen Berkay'ın aldığı son aracın fiyatı 2 milyon 660 bin lira.

    BENTLEY'DEN 6 AYDA SIKILDI

    Daha önce Mercedes cipini satıp Lamborghini alan Berkay, Lamborghini'yi de satıp Bentley almıştı.

    Berkay, yeniden Mercedes'e döndü.

    2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley'i 6 ay sonra satan Berkay, 400 bin lira da üzerine vererek Mercedes G serisinden bir cip aldı.

    İŞTE SIRASIYLA BERKAY'IN ALIP-SATTIĞI ARAÇLAR

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