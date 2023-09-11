Berkay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na para cevabı Şarkıcı Berkay, Survivor yarışmasıyla tanınan ve daha sonra müzik hayatına atılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun kendisi hakkında söylediklerine cevap verdi.

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Ünlü popçu Berkay Şahin, önceki gece KKTC'de bir otelde sahne aldı.

Yaklaşık üç bin kişinin katıldığı konserde Berkay, sevilen şarķılarını seslendirdi.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Berkay, yoğun bir yaz sezonu geçirdiğini, konserden konsere koştuğunu söyledi.

"Çok mutluyuz"

Geçtiğimiz günlerde eşi Özlem Ada Şahin ile evliliklerinin 8'inci yılını kutlayan Berkay, "Allah 80'inci yılımızı kutlamayı nasip etsin. Çok mutluyuz, nazar değmesinden korkuyorum. Allah herkese daha mutlu evlilikler nasip etsin." dedi.

Ünlü popçuya, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun, "Berkay ile sıkıntılı olaylar yaşadım. Şarkım üzerinden kazandığım haklarımı alamadım." sözleri hatırlatıldı.

"Aleyna'yı tanımıyordum"

"Bu konunun muhatabı ben değilim. Yapım şirketi açtım, doğrudur. Yapım şirketine yatırım yaptım ancak bu şirketi ben yönetmiyorum. Şirketi yöneten Okan Bey ve kendisi de gerekli açıklamayı yaptı." diyen Berkay, "Aleyna'yı tanımıyordum. Bir arkadaşım rica etti, ben de şirkete yönlendirdim. İyilik yaptım; nereye para yatırdı, nereden para aldı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.