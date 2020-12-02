Berkay'ın arabası bozuldu

Beşiktaş'ta görüntülenen şarkıcı Berkay, otomobili arıza verince zor anlar yaşadı.

Popçu Berkay, 20 gün önce aldığı 2 milyon TL’lik Porsche Taycan Turbo S elektrikli otomobili ile yolda kaldı.

YOLUN ORTASINDA KALDI

Ünlü şarkıcı, çevredekiler ile birlikte elektrikli otomobilini yolun kenarına çekmeye çalıştı. Üç dört kişinin itmeye çalıştığı otomobil yerinden kıpırdamadı.

Yaklaşık iki saat yolun ortasında kalan lüks otomobil çekiciye yüklendi.

"TAKSİYE BİNEMEZDİM"

Berkay, bir radyoda yaptığı açıklamada üniversite yıllarını kastederek “Param yetmediği için taksiye binemezdim. Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum.” demişti.