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- Berksan Fransız askısı yaptırdı
Berksan Fransız askısı yaptırdı
Hande Yener'in yakın arkadaşı Berksan da estetikliler kervanına katıldı.
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 08:44
- Güncelleme : 14.01.2022 - 09:32
Ünlü şarkıcı Hande Yener’den sonra yakın dostu ünlü sanatçı Berksan da Fransız askısı yaptırdı.
Ameliyatsız yüz germe operasyonunun yapılma anını Berksan da sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
TÜRKİYE'DE İLK ERKEK
Berksan’ın ameliyat görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü. Dünyaca ünlü erkek starların yaptırdığı Fransız askısı operasyonunu Türkiye’deki ilk öncüsü Berksan oldu. Berksan’ın ameliyatı erkekler arasında estetik tartışması yarattı.
Berksan Fransız askısı yaptırdı ViDEO
"HOŞ GELDİN"
Geçtiğimiz günlerde aynı uygulamayı yaptıran Hande Yener yakın arkadaşının o anlarını paylaşıp “ Z kuşağı kulübüne hoş geldin Berksan” yazdı.