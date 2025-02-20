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Berlin Film Festivali'nde Türk oyuncular da var

Berlin Film Festivali'nde Türk oyuncular da var 75'incisi düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'ne Türk oyuncular da katıldı. Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil ve Elit Andaç Çam festivalden paylaşım yaptı.