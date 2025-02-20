Berlin Film Festivali'nde Türk oyuncular da var

Berlin Film Festivali (Berlinale) bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor.
Tom Tykwer’in “Işık” filmiyle açılışı yapılan festivalde birbirinden prestijli yapımlar gösterimi yapılıyor.
Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise ABD'li yönetmen Todd Haynes üstlendi.
YANDAKİ ODA
Pedro Almodóvar’ın ilk İngilizce filmi The Room Next Door (Yandaki Oda) ile izleyiciyle buluşan İngiliz oyuncu Tilda Swinton, festivalde Altın Ayı Onur Ödülü'nün sahibi oldu.
TÜRK FİLMİ VE OYUNCULARI DA ORADAYDI
Festivalde "Confidente" (Sırdaş) adlı filmin gösterimi yapıldı. Film, genç bir adamın Saadet Işıl Aksoy’un canlandırdığı "Arzu" karakterini arayarak enkazda kaldığını söylemesi ve yardım istemesiyle başlayan olayları konu alıyor.
Filmde Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi oyuncular rol alıyor.
Festivale katılan oyuncular sosyal medya hesaplarında festivalden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
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