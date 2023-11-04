Berlusconi’nin gözde kadınlarına kötü haber! Maaşları kesildi İtalyan siyasetinin dikkat çeken figürlerinden Silvio Berlusconi'nin ailesinden herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

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Düzenlediği alemlerle tanınan İtalyan siyasetinin dikkat çeken figürlerinden Silvio Berlusconi, haziran ayında hayatını kaybetti.

Yaşadığı süre boyunca gündemden düşmeyen Berlusconi, ölümünden sonra yine gündem olmaya devam ediyor.

Uzun yıllar boyunca İtalya siyasetine yön veren ve bir dönem genç kadınlarla düzenlediği “Bunga bunga” partileriyle gündem olan Berlusconi’nin bu partilere düzenli olarak katılan 20 kadına düzenli maaş ve hediye gönderdiği ortaya çıktı.

Aile parayı kesme kararı aldı

Berlusconi’nin Milano’daki Olgettina Caddesi üzerindeki lüks evinde düzenlenen partilere katılan kadınlara her ay 2500 euro verdiği ortaya çıktı. Berlusconi’nin çocuklarının 86 yaşında yaşama veda eden siyasetçinin ölümünden sonra harekete geçti. Berlusconi ailesi bu para yardımını kesme kararı aldı.

OIgettina Caddesi üzerindeki eve gittikleri için İtalyan basınında, “Olgettinler” lakabıyla anılan kadınlardan Barbara Guerra’nın Berlusconi’ye ait bir evde yaşadığı ve Berlusconi’nin mirasçılarının bu kadını çıkarmak için de yasal süreç başlattığını duyurdu.

"Sus payı" parası

Berlusconi’nin “bunga bunga” skandalı yüzünden 20 kadına 11 yıl boyunca para verdiği ve bazılarına ev de sunduğu kaydedilirken İtalyan medyası Berlusconi’nin bu kadınlara “sus payı” verdiğini öne sürdü. Berlusconi’nin 10 milyon eurodan fazla para ödediği de tahmin ediliyor.

"Her zaman koruyacağını söyledi ama..."

İtalyan Corriere della Sera gazetesi bu kadınların “bunga bunga” partileri sebebiyle kariyerlerinin sona erdiğini iddia etti. Guerra, “Silvio beni her zaman koruyacağını söylemişti ama tutulmayan sözler var” dedi. 38 yaşındaki Alessandra Sorcinelli’nin de Guerra ile aynı bölgedeki bir malikanede yaşadığı ve bu evin de Berlusconi’ye ait olduğu belirtildi. Sorcinelli’nin de Berlusconi’den yaklaşık 237 bin euro, otomobil ve pahalı hediyeler aldığı açıklandı.

Bunga bunga partileriyle ilgili skandal patlak verdiğinde en çok göz önünde olan figür Karima El-Mahroug olmuştu. Ruby lakabıyla tanınan ve 2010’da Berlusconi’yle reşit olmadığı bir dönemde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Faslı kadın bu iddiaları yalanlamıştı. 30 yaşındaki kadının şu an Genova’da ailesiyle yaşıyor.