Berna Laçin Bebek'teki fiyatlara isyan etti

Oyuncu Berna Laçin, Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelenen ünlü oyuncu Berna Laçin, Bebek'te gittiği bir mekanda kahveye ve suya ödediği parayı takipçileriyle paylaştı.

Hayat pahalılığına isyan eden Berna Laçin, şunları yazdı:

"Kahve 100 su 75 lira"

"Bebek'te arada gittiğim şık bir yerde 'Kahve içelim' dedik 1 kahve 100 lira, su 75 lira! Hani yemeği geçtik artık termosta kahveyle banka gideceğiz. İşin kötüsü şehirlerimizde ortak alan park filan da yok ki her yer beton..."