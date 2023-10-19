Berna Laçin, İsrail saldırısı sonrası ikiz kule hatırlatması yaptı Ünlü oyuncu Berna Laçin, İsrail'in onlarca sivilin yer aldığı hastaneyi bombalaması ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması, Türkiye'de ve dünyada tepki topladı. Anglikan Kilisesi’nin yönettiği hastaneye saldırıda hastalar, kadınlar ve çocukların da olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden oyuncu Berna Laçin, son paylaşımıyla gündem oldu.

Gündemi yakından takip eden Laçin, bu olaydan sonra bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Berna Laçin, bu saldırılar sonrasında dünyanın farklı yerlerinde bulunan Yahudileri de anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Zihniyet aynı!"

"İkiz kuleler saldırısında Müslümanız diye hepimize terörist gözü ile bakan zihniyet ile bugün tüm Yahudileri suçlu gören zihniyet aynı!"