Berna Laçin, Tamer Karadağlı atamasına tepki gösterdi
ensonhaber.com

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki canlandırdığı Haluk karakteriyle tanınan Tamer Karadağlı, Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yerini aldı.

Berna Laçin, Tamer Karadağlı atamasına tepki gösterdi

Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesine isim vermeden tepki gösteren bir isim de oyuncu Berna Laçin oldu. Laçin gerçekleşen atama sonrası şu paylaşımda bulundu:

"Her şey çok saçma..."

"Daha şaşıracak bir şey bulamam derken az önce duyduğum bir haber beni yine şoke etti. O kadar şaşırdım ki o kadar olur. Her şey çok saçma...

Berna Laçin, Tamer Karadağlı atamasına tepki gösterdi

"Yok yok değildir"

Yok yok değildir ya değildir , gece gece bir hata vardır , yatarız kalkarız uyanırız düzelir, di mi? Ben bir soda içeyim"