Berna Laçin, Tamer Karadağlı atamasına tepki gösterdi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilen Tamer Karadağlı'nın atamasını Berna Laçin isim vermeden eleştirdi.

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'Çocuklar Duymasın' dizisindeki canlandırdığı Haluk karakteriyle tanınan Tamer Karadağlı, Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yerini aldı.

Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesine isim vermeden tepki gösteren bir isim de oyuncu Berna Laçin oldu. Laçin gerçekleşen atama sonrası şu paylaşımda bulundu:

"Her şey çok saçma..."

"Daha şaşıracak bir şey bulamam derken az önce duyduğum bir haber beni yine şoke etti. O kadar şaşırdım ki o kadar olur. Her şey çok saçma...

"Yok yok değildir"

Yok yok değildir ya değildir , gece gece bir hata vardır , yatarız kalkarız uyanırız düzelir, di mi? Ben bir soda içeyim"