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    Berna Laçin'den Mazhar Alanson paylaşımı

    Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un yıllar önce yaptığı açıklamayı Twitter'dan paylaşan Berna Laçin, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 14:18
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    Berna Laçin'den Mazhar Alanson paylaşımı

    MFÖ'nün de solisti Mazhar Alanson'un, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2018 senesinde verdiği konser sırasında yaptığı açıklama, sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

    "Siz aşk şarkısı zannedersiniz"

    Alanson, şarkısıyla ilgili "Yandım Yandım kısmını Medine’de yazdım. Baka baka doyamadım, hem kokladım da’ Kabe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz." demişti.

    "Meryem Ana mı?"

    Berna Laçin, Alanson'un şarkılarını Medine ve Kabe'den esinlenerek yazdığını anlattığı bir videoyu alıntılayarak "Bana yeniden şarkılar söyleyen kadın kim? Meryem Ana mı?" şeklinde yaptığı yorumuyla gündem oldu.

    Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımı yüzünden Laçin'e tepki gösterdi.

    Mazhar Alanson: 'Yandım yandım' kısmını Medine'de yazdım VİDEO 

    Berna Laçin den Mazhar Alanson paylaşımı #1

    Berna Laçin den Mazhar Alanson paylaşımı #2


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