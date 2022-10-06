Berna Laçin'in elektrik faturası isyanı

Uuzun zamandır ekranlarda görmediğimiz oyuncu Berna Laçin, zamlara isyan ederek sosyal medya hesabından elektrik faturasının ne kadar geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabıbı aktif kullanan ve açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu Berna Laçin gelen zamlara da isyan etti.

Laçin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda evine gelen elektrik faturasını açıkladı.

33 bin TL

Laçin, "Geçen ay elektrik 22 bin geldi diye serzenişte bulunmuştum ya hani, uzaktan çalışma düzeni olduğu için tek tük gelen var diye, bu ay elektrik faturası 33 bin lira geldi. Cevap, yine zam" dedi.

"İş başvurusu için soruyor galiba"

Oyuncunun bu paylaşımını alıntılayan biri, "Genelev mi işletiyorsun, diskotek mi?" diye sordu. Laçin bu şoke eden soruya, "İş başvurusunda bulunacak sanırım" diyerek yanıt verdi.