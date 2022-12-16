Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, oyunculuk performansı dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Biz Böyleyiz filminde rol alan ve ekranlarda Kurşun dizisinde Gülce karakterini canlandırmış olan oyuncu Berrak Tüzünataç, Instagram hesabından paylaştığı son pozlarla gündem olmayı başardı.

Berrak pozlar

Güzel oyuncunun siyah pullu derin yırtmaçlı bir elbise ile verdiği pozlara yorum yağdı.

Bacağını duvara yaslayıp esneme hareketleriyle poz veren Tüzünataç, düzgün fiziğini gözler önüne serdi.

'Bebeleri pistten alalım alalım'

Berrak Tüzünataç'ın yakın dostu başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmayarak, Norm Ender'in şarkı sözlerinden alıntı yapıp, 'Bebeleri pistten alalım alalım' yorumunda bulundu.