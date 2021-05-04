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    Berrak Tüzünataç, arkadaşlarıyla kampta

    Yakın arkadaşlar Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoy, Bodrum’daki bir sağlıklı yaşam merkezinde kampa girdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 10:28
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    Berrak Tüzünataç, arkadaşlarıyla kampta

    Tam kapanmayı fırsat bilen birçok kişi tatil beldelerine akın etti. Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoy da soluğu Bodrum’da aldı. Üç ünlü isim, Bodrum’da bir otelin içinde yer alan sağlıklı yaşam merkezinde kampa girdi.

    KAMP ZAMANI

    Pandemi döneminde yenilenmek ve arınmak isteyen ünlü isimler, uyguladıkları detoks programına uygun yiyecekler tüketti.

    Alican Yücesoy ve Ece Sükan, “ozon sauna terapisi” için içi sıcak ozon buharıyla dolu bir kabinin içinde girerek bir süre bu şekilde bekledi.

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