Dolar
6.8553
-0.0102%
Euro
7.6952
0.0285%
Altın
1764.52
0.0584%
Borsa
115094.37
0.837%
G. Altın
388.777
-0.0028%
Bitcoin
62858.69
-2.313%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Berrak Tüzünataç, artık işlenmiş gıda yemiyor

    Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ayrılır ayrılmaz detoks kampına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 10:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Berrak Tüzünataç, artık işlenmiş gıda yemiyor #1

    Sevgilisi Berk Suyabatmaz’dan yeni ayrılan Berrak Tüzünataç'ın keyfini hiçbir şey kaçırıyor. Bodrum'a giden Tüzünataç, detoks kampına gitti.

    Berrak Tüzünataç arkadaşı Özge Özpirinçci ile gittiği Bodrum’daki bir detoks kampında baştan aşağı yenilendi.

    ORGANİK BESLENME

    Hamak ve yüz yogası yaptı, bol bol yüzdü, organik beslendi. Oyuncu, formda kalmasının sırrını şöyle anlattı:

    "TUZU ŞEKERİ BIRAKTIM"

    "Vegan beslenmeye doğru kayıyorum. İşlenmiş gıdaları yemiyorum. Zayıflamaktan çok vücuduma iyi gelecek şeyleri yiyorum.

    Alkali besleniyorum. Tuz ve şekeri bıraktım. Yemeklerimi evde kendim hazırlıyorum."

    Berrak Tüzünataç, artık işlenmiş gıda yemiyor #2

    Görüş Bildir