Berrak Tüzünataç, artık işlenmiş gıda yemiyor

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ayrılır ayrılmaz detoks kampına girdi.

Sevgilisi Berk Suyabatmaz’dan yeni ayrılan Berrak Tüzünataç'ın keyfini hiçbir şey kaçırıyor. Bodrum'a giden Tüzünataç, detoks kampına gitti.

Berrak Tüzünataç arkadaşı Özge Özpirinçci ile gittiği Bodrum’daki bir detoks kampında baştan aşağı yenilendi.

ORGANİK BESLENME

Hamak ve yüz yogası yaptı, bol bol yüzdü, organik beslendi. Oyuncu, formda kalmasının sırrını şöyle anlattı:

"TUZU ŞEKERİ BIRAKTIM"

"Vegan beslenmeye doğru kayıyorum. İşlenmiş gıdaları yemiyorum. Zayıflamaktan çok vücuduma iyi gelecek şeyleri yiyorum.

Alkali besleniyorum. Tuz ve şekeri bıraktım. Yemeklerimi evde kendim hazırlıyorum."