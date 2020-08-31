Berrak Tüzünataç, aşkını ilan etti

Berrak Tüzünataç, aşkını ilan etti

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisi Ali Yörenç ile birlikte çekildikleri fotoğrafı yayınladı.

Kısa bir süre önce Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz’dan ayrılan Berrak Tüzünataç, mutluluğu Ali Yörenç’te buldu.

Çıktıkları tatilden fotoğrafları yayılan ikiliden ilk hamle, Tüzünataç’tan geldi.

Güzel oyuncu, aşkını ilan ederek Ali Yörenç ile birlikte bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

“KESİNLİKLE…”

Sevgilisiyle birlikte çekildiği karesini ‘absolutely’ yani ‘kesinlikle’ yazan notla paylaşan Tüzünataç’a, binlerce beğeni yağdı.