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    Berrak Tüzünataç, aşkını ilan etti

    Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisi Ali Yörenç ile birlikte çekildikleri fotoğrafı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 09:46
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    Berrak Tüzünataç, aşkını ilan etti

    Kısa bir süre önce Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz’dan ayrılan Berrak Tüzünataç, mutluluğu Ali Yörenç’te buldu.

    Çıktıkları tatilden fotoğrafları yayılan ikiliden ilk hamle, Tüzünataç’tan geldi.

    Güzel oyuncu, aşkını ilan ederek Ali Yörenç ile birlikte bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    “KESİNLİKLE…”

    Sevgilisiyle birlikte çekildiği karesini ‘absolutely’ yani ‘kesinlikle’ yazan notla paylaşan Tüzünataç’a, binlerce beğeni yağdı.

    Berrak Tüzünataç, aşkını ilan etti #1

    Berrak Tüzünataç, aşkını ilan etti #2

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