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    Berrak Tüzünataç: Baba tarafım şekilciydi

    güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, çocukken çok kilolu olduğunu itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 09:28
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    Berrak Tüzünataç: Baba tarafım şekilciydi

    Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Berrak Tüzünataç, Exxen adlı dijital platformda yayınlanan “Astrolojik Şifreler” programına konuk oldu.

    "TOMBUL BİR ÇOCUKTUM"

    Tüzünataç, “Çok tombul bir çocuktum. Sonra hızla kilo verdim. Kilo vermemde baba tarafımın şekilciliğinin etkisi oldu. ‘1 kilo daha alırsan şöyle olur’ derlerdi” diye konuştu.

    Bedenine verdiği önemi ise ünlü oyuncu şöyle ifade etti:

    “Bedenim benim için çok önemli. Ona gözüm gibi bakıyorum. 2013’ten beri glütensiz besleniyorum, abur cubur yemiyorum.”

    Berrak Tüzünataç: Baba tarafım şekilciydi #1

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