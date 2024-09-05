Berrak Tüzünataç Boğaz'da yüzdü! O anları sosyal medya hesabından yayınladı Ekranların en beğenilen oyuncularından Berrak Tüzünataç, Boğaz'da yüzdüğü anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Haber Merkezi

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl da İstanbul'da yüzen Tüzünataç, siyah bikinisiyle yine Boğaz'ın serin sularına atlarken bir video yayınladı.

FİT GÜZEL

Artık bunu alışkanlık haline getiren güzel oyuncu, Boğaz'da yüzmeyi neredeyse her yıl bir kere yapıyor. Güzel oyuncu bu sene de fit vücuduyla kendisine hayran bıraktı.

Yayınladığı videoya "Yaz bitmedi arkadaşlar" yazan Tüzünataç'a takipçilerinden beğeni yağdı.