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    Berrak Tüzünataç: Bu aralar aşk hayatım çok iyi

    Berrak Tüzünataç, kapağında yer aldığı dergiye aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 15:41
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    Berrak Tüzünataç: Bu aralar aşk hayatım çok iyi

    Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Marie Claire dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.

    Kısa bir süre önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’yla aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, “Bu aralar aşk hayatım çok iyi. Çıkan haberler doğru. Bunun saklanacak bir yanı kalmadı çünkü artık. Keyfimiz yerinde.” dedi.

    "BENDE ANNELİK GÜDÜSÜ YOK"

    Tüzünataç, “Hiç anne olmayı düşündünüz mü?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Kendi kendime oturup ‘Bir çocuk yapmalıyım’ gibi düşünmedim. Bende öyle bir güdü yok. Hiçbir kişinin kendiyle ilgili meselelerini halletmeden ürememesi gerektiğine inanıyorum. Bir gün kendimle ilgili öyle hissedersem, öyle bir partnerim de olursa gibi bir durum söz konusu...”

    Berrak Tüzünataç: Bu aralar aşk hayatım çok iyi #1

    Berrak Tüzünataç: Bu aralar aşk hayatım çok iyi #2


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