Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'u beğendi

Burcu Esmersoy'un eski eşiyle aşk yaşayan Berrak Tüzünataç'tan şaşırtan hareket.

Oyuncu Berrak Tüzünataç, yaklaşık beş aydır Burcu Esmersoy'un boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile aşk yaşıyor.

BERRAK DA BEĞENDİ

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Tüzünataç, sevgilisinin eski eşinin fotoğrafını beğenmesiyle gündeme geldi. Burcu Esmersoy'un paylaşımını beğendiği görülen Tüzünataç, bu hamlesiyle takipçilerini şaşırttı.

"ÇOK GÜZEL GÖZÜKÜYORLAR"

Sunucu Burcu Esmersoy da geçtiğimiz aylarda eski eşi Berk Suyabatmaz ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesiyle çok konuşulmuştu

.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esmersoy, şu ifadeleri kullanmıştı: "İkisi de keyifli bir anını paylaşmış ve bende gördüm, beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Takip ettiğim insanları beğenmeye özen gösteriyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar."