Sanatsal bir çalışmaya katılan Berrak Tüzünataç, çıplak pozla mesajını verdi.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sanatsal bir projeye giriştiğini duyurmuştu. Çırılçıplak poz veren ünlü oyuncu, vücuduna “bla bla bla” ifadelerini yazdı.

"ÖZGÜRLÜĞÜN DOĞUŞU"

Berrak Tüzünataç, Instagram hesabından paylaştığı pozların altına, "Özgürlüğün doğuşu" notunu düştü.

Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı pozlar kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

“Bla bla bla” ifadesi İngilizce’de her ne kadar “üç nokta” anlamına gelse de argoda “boş konuşmak” olarak da kullanılıyor.