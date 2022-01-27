Berrak Tüzünataç: Çocukluk hayalim dansöz olmaktı

Oyuncu ve model Berrak Tüzünataç, çocuk hayalini açıkladı.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, bir derginin bu ayki sayısının kapağında yer aldı. Kayseri Erciyes’te gerçekleşen fotoğraf çekimlerinde Tüzünataç renkli pozlar verdi. Samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, küçükken dansöz olmak istediğini açıkladı.

"KÜÇÜK BİR FIKRA"

Çocukluk hayali sorulan Berrak Tüzünataç, dansöz olmak istediğini söyledi.

37 yaşındaki oyuncu, "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra." dedi.